Tony SALAÏ

Après avoir évolué pendant près de 4 ans en tant que Technico-commercial dans une société industrielle, le challenge et le défi du commerce B2B m'ont fait appel. Depuis plus de 10 ans, déjà, je grandis mon expérience dans une société de services informatique (MGS à Blois) en tant que commercial B2B, responsable du secteur Pays de Loire et sur une partie de la région Centre. Ma mission est de prospecter les PME-PMI et Grands comptes, d'acquérir et développer de nouveaux clients, de fidéliser et suivre les projets informatiques des clients en gestion (existants). Mon portefeuille actuel est d'environ 90 clients.



Mes propositions sont basées sur 3 activités: consommables informatique (select advance HP), matériels micro-réseaux et gros systèmes d'informations (Partenaire Privilège Gold HP), les solutions d'impression suivant les audits réalisés sur le parc d'impression existant afin de le rendre plus productif et moins coûteux (Labellisé OPS HP), ainsi que la prestation de services (détachements de techniciens sur site).



Autonome, créatif, polyvalent et passionné par mon métier de commercial depuis 2001, mon prochain objectif est de manager et encadrer une équipe de vente terrain ou d'être responsable d'affaire sur une activité définie et précise.



J'aime me donner des challenges et des défis pour voir toujours plus loin dans ma vie personnelle et dans mon parcours professionnel.

J'aime persuader, convaincre, partager et donner envie aux gens de travailler avec moi.



"Un bon relationnel...et SINCÈRE", c'est des ventes gagnées avec un client fidèle.



