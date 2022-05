Tony SCHNEIDER

Titulaire d’un Master en Gestion des Risques Bancaires et ayant travaillé en tant qu’analyste financier au sein de la Direction des Risques de crédit de Fortis Commercial Finance, puis en tant qu’Analyste Crédit sur les problématiques prudentielles liées à Bâle II au sein de la banque Dexia depuis plus de 3 ans, j’ai pu acquérir notamment une expertise dans la Gestion des Risques de crédit en environnement Bancaire ainsi que la connaissance de la réglementation prudentielle Bâloise.



Par ailleurs, je possède le sens de la prudence nécessaire à l’exercice de la profession de Gestionnaire des Risques. Mon esprit d’analyse, mon objectivité et ma rigueur me permettront de mener à bien les missions dans différents environnements financiers.



Mes compétences :

Analyse financière

Bâle II

Comptabilité

Comptabilité client

Corep

Gestion du risque

Probabilité

Production

Reporting

Reporting réglementaire

Risque de crédit

Support