Tony TONY TINNIRELLO (TINNIRELLO)

Mon expertise : développer les parts de marché et manager des équipes commerciales dans un environnement international dans le but d'optimiser la valeur ajoutée apportée aux clients



Domaines de compétences : Supply-Chain, Développement commercial notamment à l'international,

Management d'équipe, Conseil en organisation, Gestion de projets à forte valeur



Expériences Internationales : Diplômé de HEAO Business School à Arnhem (Pays-Bas), Business Developpement à l'international



Compétences linguistiques : Français et Italien (langues maternelles), Anglais courant, solides notions d'Allemand, Néerlandais.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

TMS

Transport

Immobilier

Bâtiment

Management

Construction