Toomy ZERTAL

Bonjour,

Jeune diplômé en Communication, Marketing et Management je recherche activement un emploi.



Lors de mes études j'ai travaillé en tant que collaborateur en Communication & Marketing en association et entreprise. J'ai alors eu l'opportunité de créer des événements (interne et externe aux structures), définir des plans de communication média et hors média, façonner des supports de communication (affiches, jingle musicaux, spots radio ...), former des personnes en communication ...



Mes expériences dans le domaine de la communication me poussent à me surpasser au quotidien. Très curieux de nature, je m'intéresse à tous les sujets qui peuvent avoir un rapport avec ce que je réalise pour être le plus précis possible.



Je continue à développer mes compétences pour, par la suite prendre la direction d'un service communication ou d'intégrer une fondation pour laquelle je me sens engagé et impliqué.



ZERTAL Toomy



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Supports de communication

Journalisme

Microsoft Office

Adobe

Management

Communication externe

Communication interne

Médias

Réseaux sociaux

Marketing