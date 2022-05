Toriki LEHARTEL

Ingénieur Grenoble INP de formation automatique - contrôle-commande / traitement de signal / analyse de données.



Je suis à la recherche active d'un poste technique, dans la région Grenobloise, dans les secteurs de l'énergie et/ou des transport et/ou de la domotique.

Si vous êtes recruteur-teuse, je serai ravi d'échanger avec vous par e-mail et téléphone pour vous donner plus de détails sur mes compétences techniques et fonctionnelles.



J'occupe mon temps libre à mon engagement militant au sein d'associations, notamment LGBT, de Grenoble :

- Gestion administrative :

* Webmaster de site web/mailing-list/page Facebook,

* Comptabilité et Financements : tenue des comptes et bilans, établissement de dossiers de demandes de subvention,

- Communication :

* Rédaction de procès-verbaux et compte-rendus,

* Rédaction de communiqués de presse et discours,

- Gestion de projets

* Organisation de forum associatif (20 à 25 stands pour un public de 1000 à 1400 personnes),

* Soutien aux réfugié-es : coordination entre acteurs et actrices associatifs, mise en place de formation, ...,

* Organisation d'actions culturelles : expositions, projections, conférences/débats, ...



Mes compétences :

Contrôle-commande

Machine Learning

Data mining

MATLAB

Traitement du Signal

Analyse de données

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Matlab - Simulink

RapidMiner

Gestion de projet

Ecoute associative

Rédaction (discours/CR)

Rédaction technique