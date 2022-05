Torre BRUNO

Double expérience opérationnelle et conseil en France et à l'international dans environnement PME ou CAC40. Expérience plan de sauvegarde, retournement management de crise.Business développement





Principaux domaines de compétences supply chain :



PLAN

Optimisation de réseau logistique

Organisation supply chain

SOURCE

Sourcing LLC et réduction des couts achats directs

MAKE

Mise en place d'outils de lean management (5S,VMS,TPM...)

Transfert de site industriel

Réduction de niveaux de stocks (WIP & Produits finis)

DELIVER

Implantation & management de centre de distribution

Optimisation de circuit grand import & transport international douanes

Optimisation de schéma de flux

Réduction de couts de transport (Air, Mer, Route)

Logistique E commerce



AUTRES

Assistance à maitrise d'ouvrage sytème d'information

Déploiement systéme de contrôle de qualité industriel



Types de projet menés :

Transformation

Benchmarking et déploiement de best practices

Analyse existant, scénarios cibles, mise en oeuvre



Expérience secteurs :



Automobile, Retail, Transports & logistique, Cosmétiques, Agro Energie



Mes compétences :

Conduite du changement

excellence opérationnelle

Retournement

Supply chain