Torres MATHIEU

Théophile2Latour, (Mathieu TORRES)

Compositeur de Musique à l'image.







(Films courts - longs, Jeux vidéos - OST, présentation de Team, Reportages, documentaires ...)



Je viens de finir la musique du Le Showreel ainsi que le court métrage BROTHERHOOD de Stéphanie ARTAUD. Je compose aussi pour Graph Commun des Présentations de Team de Gamers et cinématiques de Minecraft.



Actuellement j'enregistre diverses compositions dans différents genres, et je recherche activement des projets de : films, jeux vidéos, reportages... pour en faire les musiques.



Dans une optique plus rock que les morceaux en ligne ici :

theophile2laville.bandcamp.com/album/mus…our-image



Aussi actuellement et en parallèle, je développe un groupe de Musiques très imagé "La Théorie Des Cordes" Si vous voulez poser une oreille...

Les influences ici sont différentes de celles utilisées dans les morceaux précédents et se situent plus dans des univers jazz rock parfois progressifs parfois psychédélique.

www.latheoriedescordes.com/ltdcmedias.html



Si l'atmosphère de ces compositions vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter ou laisser vos avis!!



J'ai travaillé pour le moment sur des courts métrages, des nouvelles, clips, travaux d'écoles et en tant que musicien dans divers groupes.



Mes compétences :

Composition musicale