Tort FRÉDÉRIC

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:



Depuis 2003: Avocat – Support juridique d’entreprise

Activités dominantes: missions d’accompagnement de projets d’entreprise, audit contractuel, protection du patrimoine intellectuel, interfaces contentieux, actions de formation.



1998-2003 : GROUPE SKALLI (CA = 450 M €) : RIVOIRE & CARRET-LUSTUCRU (Marseille), LUSTUCRU FRAIS (Lyon), LES VINS SKALLI (Sète) et LUSTUCRU RESTAURATION (Paris)

Fonction : Directeur Juridique

Domaines d'intervention: Concurrence/Distribution, Publicité/Promotions, Propriété Intellectuelle, Assurances, Sociétés.

Activité: direction de l'équipe juridique, consultations, mise en place de procédures et d'outils juridiques, négociation/rédaction de contrats, suivi des dossiers assurance, gestion du portefeuille marques et brevets, collaboration avec les conseils extérieurs, représentation au sein d’associations professionnelles (ILEC, UDA)

Principaux clients: Présidence du GROUPE SKALLI, Directions opérationnelles et fonctionnelles de chaque filiale.



1994-1998 : RIVOIRE & CARRET - LUSTUCRU (Marseille) / CA = 270 M €

Fonction: Chef du Service Juridique

Domaines d'intervention et activité: cf. supra

Principaux clients: Directions Générale, Marketing, Commerciale.



1990-1994 : PROCTER ET GAMBLE FRANCE (Neuilly/Seine)/CA = 1 200 M €

Fonction: Responsable Juridique de Catégorie (détergents/adoucissants)

Domaines d'intervention: Publicité, Promotions, Concurrence/Distribution, Propriété Intellectuelle, Audiovisuel.

Activité: consultations, négociation/rédaction de contrats, évaluation de risques, suivi de dossiers spécifiques (propriété intellectuelle, relations agences, procédures collectives...) en interne et en collaboration avec les conseils extérieurs.

Principaux clients: Départements Marketing, Ventes, Médias/Promotions, Relations Publiques.





1988 - 1990 S.C.P. AUFRANT - HINGREZ (Annecy)

Fonction: Avocat stagiaire

Domaines d'intervention: Technique Contractuelle, Procédure Civile et Commerciale, Concurrence/Distribution,...

Activité: consultations, rédaction d’écritures, suivi de la procédure, participation à la conception et à la mise en route d'un logiciel destiné à la profession d'avocat.

Principal client: Société SALOMON-FRANCE.













RECHERCHE - ENSEIGNEMENT - INTERVENTIONS:



Depuis 2009 :

- Chargé d’enseignement Propriété Intellectuelle auprès de l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne (Master Ingénierie du Patrimoine) et Structure juridique des entreprises culturelles auprès de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse ( Licence Information-Communication),

- Direction et animation des Rencontres « Cour d’Honneur ® » (Droit du Théâtre et des Spectacles Vivants)



Depuis 2006 :

Modules « Cour d’honneur ®» de formations thématiques en entreprise : Formalisation des négociations commerciales, gestion du patrimoine intellectuel, gestion du portefeuille assurance, les points clés d’une interface judiciaire…



Depuis 2003

Rédacteur à la « Revue des Contrats » (Ed. LGDJ)



2001

Faculté de Droit de Toulouse - DESS Gestion du Patrimoine

Chargé de cours (« La gestion du patrimoine intellectuel de l’entreprise ») et membre du Conseil Pédagogique.



2000

Association «Avignon Métropole » : réalisation d’une étude sur les « Nouvelles formes de collaboration ».



1999 - 2000

Faculté de Droit de Grenoble – Intervenant extérieur en DESS Propriété Intellectuelle (« La gestion d'un portefeuille de marques »)



1998-2000

Animation de séminaires Development Institute :

«La rédaction efficace des accords de coopération commerciale»

«Procédures comparatives dans le cadre d'appel d'offre d'assurance»

«Impact du projet de loi NRE sur les accords de coopération commerciale»



1995 - 1997

Faculté de Droit d'Avignon - Maîtrise droit privé (Chargé de travaux dirigés en Propriété Intellectuelle)



1993 - 1995

Intervenant I.N.S.E.A.D. / E.S.S.E.C / E.S.C.P.

« Le droit et le marketing : l’eau et le feu ? »

« Droit et fiscalité des associations »



1991- 1993

Direction et animation de séminaires sur « le droit et la fis



Mes compétences :

Droit d'auteur

Formation

Théâtre

Distribution

Contentieux