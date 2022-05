Tosheva VANIA

PRESENTATION







Nom : "VADI JOB" SURL

Siege sociale : rue: «Al.Stamboliiski» 1, complexe «Pech» et.4, bureau 6

BULGARIE, SLIVEN 8800



Gérante : Mme Tosheva Vanya

Tel( Bulgarie) :+359878236403/ +359878136403/ FAX+35944636411

E-MAIL : vadijobeood@abv.bg

Tel(France) : 0686020157



Objective : Devenir le leader parmi les entreprises de placement et de recrutement

d’experts, de cadres et de main d'oeuvre qualifiée.



Création: 08.10.2010



Licences délivres par le ministère du travail et de la politique sociale :

1. LICENCE № 1284 Pour l’activité intermédiaire en Bulgarie.

2. LICENCE № 1285 Pour l’activité intermédiaire en Europe.



Services offerts :

• Recrutement /placement de personnel

• Evaluation des candidats

• Assistance technique et consultation

• Orientation pour une formation appropriée

• Collaboration avec les centres de formation professionnelle



Règle d’or :

• Confidentialité

• Ethique

• Professionnalisme

• Travail en équipe

• Loyalisme



Base de données :

"VADI JOB" SURL dispose d’une riche base de données de professionnels de différents spécialités et professions: du personnel médical, des ingénieurs, des techniciens en génie civile , des chauffeurs et des ouvriers qualifiés dans les domaines de l’agroalimentaire, l’agriculture, la restauration et l’hôtellerie.





Et… une sacrée équipe !!



Une équipe de personnes bien soudées, qualifiées et organisées pour satisfaire les exigences de nos clients, partenaires et collaborateurs.



Pour chaque candidat en recherche d’emploi nous disposons d’un dossier composé d’un questionnaire, d’un CV et de recommandations.



Nos candidats sont sélectionnés par une analyse détaillée qui prend en compte leur qualification, leurs compétences et leurs expériences.



Notre équipe a toute l’expérience pour évaluer les capacités et compétences nécessaires au candidat pour la poste proposé.



Grâce à nos méthodes de travail, nous avons de bons résultats ainsi que des candidats et clients satisfaits.



Notre réussite se mesure par des relations à long termes, basées sur la confiance et le respect mutuel avec nos clients



Exceller, c’est aller au-delà des attentes de nos clients !





A VOTRE ATTENTION!!!



la societe VADI JOB n'a jamais travailler avec la societe DIVA JOB



Ces deux societes aucun rapport legislatif !!!!!!