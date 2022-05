Toso ORCELLE

Après l'obtention de mon master 1 en Relations Internationales et Commerce International, j'ai rejoint le CIFFOP pour une spécialisation en Ressources Humaines.

Dans le cadre de ma spécialisation, j'ai effectué mon stage de fin d’études auprès du DRH Groupe d’un équipementier automobile puis je me suis tourné vers les assurances, en particulier l'assurance des expatriés.



Après deux ans et demi chez Mobility Saint-Honoré en tant que gestionnaire de portefeuille, j'occupe aujourd'hui le poste de chargée de clientèle international à Mercer France. Je m'occupe d'une part des entreprises qui ont des problématiques d'expatriation mais aussi des PME internationales qui s'implantent en France.



En ce moment, je suis à l'écoute du marché.



