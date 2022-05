Toss MARIE

Bonjour,



Assistante depuis plus de vingt huit ans, j'ai acquis une grande polyvalence et élargi mes compétences en informatique, bureautique et linguistique (Anglais-Espagnol).



Je suis très à l'aise dans le rôle d'interface entre les différents services internes d'une entreprise tels que la RH, la comptabilité, le service technique, le service achat, le service planification, et les interlocuteurs externes (les clients, les organismes privés ou publics).



Rigoureuse, organisée, dynamique et sérieuse, évoluer dans des environnements complexes et exigeants comme le secteur industriel (tel que le nucléaire, la construction, Bureau d'ingénierie et Études...) a nécessité de ma part de solides compétences, une réelle ouverture d'esprit, une grande capacité d'adaptation ainsi qu'une bonne résistance à la pression que je souhaiterais aujourd'hui exprimer au sein d'une entreprise d’envergure nationale ou internationale.



Je reste à votre écoute d'opportunités et disponible pour tout renseignement complémentaire.



Marie TOSS



Mes compétences :

SAP

Ulysse

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Import/Export

IBM AS400 Hardware