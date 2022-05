Menuisier et ébéniste de formation , agenceur de magasins , d hôtels , et de différents lieux publics .

Poseur de cuisines , de salles de bain , de dressings , de parquets et divers menuiseries d intérieur .

Installation de baies vitrées . de fenêtres , portes d intérieur et d extérieur .

Menuisier confirmé , qualifié .



Mes compétences :

Cuisiniste

Agencements intérieurs

Agencement de magasins

Menuiserie PVC

Menuiserie BOIS