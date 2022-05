Toufik KACEM CHAOUCHE

Des études de langues étrangères et notamment d'interprétariat m'ont amené à travailler dans plusieurs domaines dont la traduction technique, l'interprétation de liaison et l'enseignement des langues étrangères.

Après un bac+4 en Traduction et Interprétariat j'ai tout de suite (juillet 2005) entamé une carrière de traducteur pour enchainer les CDD dans le domaine tout en menant une carrière d'interprète de liaison, qui le moins que je puisse dire était extrêmement enrichissante du point de vue professionnel mais surtout humain.

J'ai intégré par la suite le département approvisionnement (Procurement Dept.) d'une autre grande multinationale CNPC Internatinal comme acheteur/expéditeur, puis ingénieur des achats et des contrats.



Je suis en ce moment en reprise d'étude à la prestigieuse FTI Université de Genève afin de préparer un Master d'interprétation de conférence, ma combinaison linguistique est comme suit : Arabe (A)Français (B) et Anglais (C)



Mes compétences :

Traduction

Achats techniques

Rédaction