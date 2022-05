Toufik RAS-EL-MA

Je recherche un contrat de professionnalisation pour un bac +4 Administrateur systèmes et réseaux pour 2 ans.

Durant ma formation je dois effectuer l'une des taches suivantes:

-Administrateur systèmes et réseaux

-Informaticien support et déploiement

-Pilote d’exploitation

-Technicien d’infrastructure, micro et réseaux



Mes compétences :

Hardware / software

Photoshop CS6

Java

Xhtml/CSS

MySQL

Linux

RAID

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

IP

HTML

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

Apple Mac