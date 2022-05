Toufik REBAI

Une spécialisation en management de projets, une expérience de 10 ans dans la gestion des SI avec une excellente expérience managériale.

Actuellement je suis Senior Project manager à la DSI Courrier (Direction des Systèmes d’Information). Une maitrise remarquable de la gestion de projet (planning, coordination, budget, analyse d'impacts, outils de suivi des projets), connaissance des outils informatique et méthodes d’analyse, une maitrise des opérations de finance (SAP) et une vaste expérience en ressource humaine (HR Access).

Rigoureux, réactif, flexible, bien organisé et innovant avec de solides capacités d'analyse et de synthèse permettant d'appréhender rapidement des processus complexes.

Bon relationnel, leadership, capacité à animer et à fédérer une équipe, respecté et reconnus avec une grande capacité à impulser des changements au sein d'une organisation.

Excellents résultats académiques, Obtention de baccalauréat à l’âge de 15 ans, Niveau DEA en recherche opérationnelle combinatoire et optimisation à l’INPGrenoble y compris une licence professionnelle en Système Informatique et Réseaux Embarqués ainsi d’autres certificats comme Cambridge Advanced English at Oxford House College, Academic Year at EF International School of English, London et des formations divers : Management, MS project -Orsys, Exel perfectionnement -Cepas -HR Access Solutions Fidelity, (Paie, et HR Query, arbre et page web...), Paris.



Spécialités & Expérience:

• Compétences techniquo- fonctionnelles en SI.

• Excellent en gestion des projets & conduite des changements avec hands-on and “can-do” pragmatism

• Double compétence Business & IT

• Gestion des équipes projets et Si tiers

• Planning et Processes Mapping i.e. Target Operating Model

• Analyse de données (Excel & SQL…)

Qualifications proféssionnelles:

• Advanced Project Management

• HR Access Solutions / Fidelity Professional Training

• Sharepoint and Intranet Web Pages Infrastructure

• Information System Management



