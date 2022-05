Toufik SAHI

Connaissances universitaires acquises en matière de gestion des entreprises et expérience professionnelle de gestion de structures sociales sont les atouts qui me permettent d’aspirer à prendre la responsabilité d’un établissement à caractère social et d’être opérationnel sur ce poste.



Il m’intéresse vivement d’œuvrer pour ce type de structure, d’organiser son fonctionnement, en garantissant au projet d’établissement toute sa cohérence et sa pertinence.

Je me propose de le développer, d’être force de proposition pour des actions à mener, en lien avec l’équipe de l’association et en étroite collaboration avec les partenaires, qu’ils soient de proximité ou lui étant directement rattachés, je pense aux partenaires institutionnels, cela, dans le respect du budget alloué pour l’association.



Tout cela participe de mon désir d’offrir à un public d’usagers la possibilité pour chacun de pouvoir mettre en œuvre un projet individuel dans un cadre collectif, de fournir à la structure les capacités et les moyens de les soutenir dans leur projet.



Riche d’une expérience en gestion de structures sociales dont une association d’insertion, également titulaire d’un diplôme qualifiant « responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire » mon travail a consisté à conduire des projets, établir une relation partenariale privilégiée avec l’environnement institutionnel et socioéconomique des entités et assurer une gestion managériale de proximité.





Mes compétences :

acccompagnement social et médiation

mise en place d'actions pilotes

Gestion budgétaire

animation de réunions et commissions

développement des partenariats

Conduite de projet

encadrement RH