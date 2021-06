Au delà de mon goût pour le challenge et le chiffre, je suis animé par les relations humaines. Je mets un point d'honneur à satisfaire au mieux les besoins de ma clientèle. Je crois au travail collaboratif et l'estime nécessaire pour la pérennité d'une entreprise.

Je suis pugnace,rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse. Je serais donc ravi de mettre mes compétences et mon expérience à votre service.



Mes compétences :

Toeic 855

Vente

Banque

B2B

Informatique

Développement commercial