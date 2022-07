Umit CANLI

Avec une expérience de 12 ans dans laccompagnement technico-commercial et marketing, jai évolué dans un environnement de commercialisation dappareillage électrique pour des projets de construction dans la zone Afrique et Proche-Orient. Je suis actuellement en poste en tant que chef produit (Product manager).



Jai une très bonne connaissance du business, des normes, des acteurs et des métiers de cet environnement (fabricants, prescripteurs, architectes, bureau d'études, distributeurs, tableautiers, installateurs) ce qui ma permis de disposer dune très bonne compréhension des rouages de ces marchés.



Mes meilleurs atouts sont:

- ma connaissance et expertise du business de la distribution électrique basse tension, tant sur le plan marketing/vente que technique,

- ma capacité à gérer une offre produit,

- ma connaissance de la langue anglaise dans un environnement international.



Je dispose également dune forte expérience en conception et animation de modules de formation en anglais et en français.



Langlais est ma langue de travail depuis 2006.