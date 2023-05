Valentin DUCEPT

Mon double profil se base sur :

- une formation technique spécialisée en mécanique via un DUT Génie Mécanique et Productique puis une alternance en école d'ingénieur dans le secteur de l'aéronautique en Loire Atlantique.

- Et une seconde facette liée à l'aspect commercial s'est révélée en septembre 2015 grâce à un Licence Pro technico commercial que j'ai également réalisée en alternance chez Macc.

-la suite logique en avril 2016 fut une prise de poste de représentant technico commercial chez Macc tout d'abord en tant que commercial itinérant pendant un an sur toute la France puis en prenant la responsabilité d'un secteur depuis septembre 2017 en tant que VRP sur les départements 05 (Hautes Alpes) 26 (Drôme) et 38 (Isère).



Il était important pour moi de d'acquérir cette double compétence via l'alternance qui m'a permis durant tout mon cursus d'assimiler et d'appliquer directement les connaissances dispensées lors de mes formations dans le secteur rigoureux de l'aéronautique pour après exploiter mon autre facette commerciale chez MACC où je développe mon business avec un statut à forte responsabilité.



