Valentin HEMERY

Actuellement chef d'équipe de maintenance dans une industrie, j'ai pour projet par la suite de devenir technicien de maintenance en freelance (auto-entrepreneur) dans un secteur allant de la Vendée à l'Indre et Loire.



Au cours de mes 7 années d'expérience en maintenance/automatismes essentiellement dans l'industrie, j'ai acquis de nombreuses compétences techniques allant du diagnostic de pannes (électriques/mécaniques/hydrauliques/pneumatiques) à la programmation d'automates industriels et la création de schémas électriques et documentations techniques.

Je possède les habilitations électriques à jour (B2V, BR, BC, H0V), les caces nacelles (1A, 1B, 3A, 3B) et un caces chariot élévateur (catégorie 3).



Mes compétences :

Automatisme

Informatique

Automates programmables

Maintenance

Programmation informatique

Technique

Electricité

Electronique

Maintenance industrielle

Génie électrique

PL7 Pro

CoDeSys

Bureau d'études

Industrie

Unity pro

TIA PORTAL

See Electrical

AutoCAD

CACES R386 (nacelle) : 3B, 1B

Habilitations électriques : B2V, BR, BC

Robot AGV type MIR