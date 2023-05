Valérie ABITBOL

Bonjour à vous tous et toutes !



Je suis à la recherche d’un poste d’assistante commerciale ou Chargée en relations clients.



Je suis mobile geographiquement sur la région charente maritime, la Vendée et Tours.



Dynamique, sérieuse, pleine d’énergie et riche de mes nombreuses expériences professionnelles ; excellentes qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe ou de manière autonome.

Je suis prête à relever les challenges qui me seront proposés dans ma nouvelle entreprise grâce à ma motivation, mon dynamisme et ma curiosité. Je suis particulièrement attirée par la relation clients afin de satisfaire au mieux leurs besoins et de les fidéliser.

N’hésitez pas à consulter mon profil, je reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Par avance, je vous remercie de faire partager.

Merci à tous et toutes !!



Mes compétences :

Marketing de rede

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

EXCEL BATIGEST

Hermes

OCR

Microsoft Excel

Ventes directes