Energique, souriante et à lécoute, je suis toujours disponible pour répondre aux attentes du client. Mon sens du service me permet de tisser des relations de confiance tout en assurant le développement de lactivité. Mon esprit déquipe me permet de travailler aussi bien collectivement quen toute autonomie pour participer à latteinte des objectifs commerciaux de lentreprise.