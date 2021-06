CERTIFICATION EN MINDFULNESS



SOPHROLOGUE



HYPNOTHÉRAPEUTE



Coach en psychologie positive



PNL (Programmation Neuro Linguistique)



Naturopathe



Coach en reconversion professionelle et développement personnel



ART-THERAPIE



FORMATION A LA GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS par Sylvain Baert Dr en psychologie et créateur de la méthode ECOAZEN





THÉRAPEUTE ÉNERGÉTIQUE



Lahochi “Une méthode énergétique naturelle par apposition des mains”