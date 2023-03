Valérie BLAISE

Actuellement, j’occupe un poste de technicienne de recherche Processe au sein de l'équipe réfractaires d'ArcelorMittal R&D Maizières.



Mon sens des responsabilités, ma réactivité face à l'imprévu et à la nouveauté, ma rigueur, ma minutie, mes dispositions dans l'analyse et la prise de décision et mon goût du travail en équipe sont des atouts majeurs acquis au cours de mes différentes expériences professionnelles.



Ma formation universitaire et mes expériences professionnelles me permettent de posséder de bonnes compétences dans les domaines suivants:

- chimie

- réfractaires utilisés en sidérurgie

- traitement de l'eau

- analyses par chromatographie

- assurance qualité



Mes compétences :

Traitement des eaux

Qualité réfractaires

OHSAS

QSE / HSE

Environnement

Chimie