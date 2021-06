Valérie COUTURES

20 ans d'expérience dans l'industrie de l'ameublement, 10 ans comme Responsable Administratif des ventes, 10 ans commerciale en vente B to B, en France et à l'étranger pour des produits haut de gamme.

Des compétences transversales de part mon cursus professionnel ainsi que mes études.



La négociation fait parti de ma force, le sens de l'écoute et la découverte du client également.

Souriante, rassurante, les prospects ou clients m'apprécient pour mon coté réactif et professionnel.Petits ou grands ils sont tous importants, et on doit les traiter avec la même attention.Telle est ma devise. Les petits nous donnent des marges les grands du volume, l'ensemble est un tout qu'il ne faut pas négliger.

Diplômée d'une maîtrise de science de Gestion j'ai travaillée 3 ans en tant qu'audit. J'ai également pu mettre en application mes connaissances en marketing ainsi que mes compétences de contrôleur de gestion.



Mes compétences :

Ameublement

Commerciale

dynamique

Ecoute

Export

Finance

Gestionnaire

Gestionnaire centre de profit

Organisée

Persévérente

Pugnace