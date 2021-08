Valérie DEBONNET

Je suis à la recherche d'une agence, d'une entreprise, et pourquoi pas la votre !!



Après des années passées en agence...Je me lance et vous propose mes services pour adapter et concrétiser vos besoins en communication. Disponible de suite, si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas !

Ecoute, réactivité, souplesse, seront au rendez-vous.



Graphiste confirmée, j'ai pu diversifier mes compétences et mon savoir-faire dans différents supports de communication : affiche, identité visuelle, kakémono, journal interne, plaquette d'entreprise, institutionnelle, etc...



Je dispose de capacités qui me permettent une vraie réactivité pour répondre aux impératifs des clients,ainsi qu'une réelle aptitude au travail en équipe.

Sensible à la qualité, je peux suivre un dossier du brief, à la création, la production jusqu'à l'impression.



Je maîtrise Indesign, Photoshop et Illustrator !



Désireuse de m'investir dans cette nouvelle aventure, vous pouvez me rencontrer... ainsi je vous convaincrai de ma motivation à travers mon book.



A bientôt



Mes compétences :

Création

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS5

Web

Adobe Illustrator

Design

Conseil