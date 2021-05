Valérie DOAN VAN

Après avoir suivi des études supérieures de gestion des entreprises, je me suis orientée vers la gestion de projet.

Dans le cadre du Master 2 Management Stratégique Entrepreneuriat à l'Université Panthéon Assas (Paris II), j'ai choisi de travailler au sein d'un projet à la Direction Commerce d'EDF.



Depuis 2012, mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir différentes compétences.



- Gestion de projet (ferroviaire, aéronautique):

Planification de projets, gestion de la charge des ressources,

Pilotage de DCE,

Pilotage de la démarche de gestion des risques, mise en place de plan d'actions de réduction des risques,



- Informatique :

outils de planification : Primavera, Ms Project, PsNext, Tilos (débutant)

bureautique : Excel, Word, Powerpoint et notions d'Access .





A court/ moyen terme, je souhaite évoluer vers des fonctions d'adjoint et chef de projet.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en management

Gestion de projet

Management

Management de projet