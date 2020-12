Valérie GUERNIC

Bonjour, je suis à la recherche d 'un poste gestionnaire assistante ressources humaines, paie et formation: (lettre de recommandation à la demande)

Mon savoir faire dans ce domaine :

RESSOURCES HUMAINES :

• DUE (Déclaration Préalable à l'embauche),

• Contrat de travail (rédaction de contrats de travail),

• Planning de présence, relevé des heures de présences, calcul des heures réelles à faire dans le mois,

•Fiche de congés (suivi des congés, calcul congés acquis, congés restants, repos compensateur, etc.),

•Suivi des RTT (acquises, prises, restantes),

•Récapitulatif des heures supplémentaires,

• Information du personnel, relation avec les salariés, interface avec le Personnel et la Direction R.H et Managers pour information, réclamations…concernant les compteurs (RTT, CP, …)

•Veille juridique et sociale.

•Fiches de paie, congés payés, arrêt maladie,

•IJSS, mutuelle, retraite, sous- préfectures,

•Prise de rendez-vous

•Gestion du planning et garante du respect de l’Agenda social sous-direction de la DRH : DUCS, D.O, DARES, DMMO …

•Tableau de bord de gestion de l’absentéisme

•Mase, Audit (Interface avec les Commissaires aux Comptes / liaison DRH)

•Logiciels : Word, Excel, sir5, PowerPoint Sage, Decidium (ADP)

PAIE/FORMATION :

• Préparation des éléments de paie (taux horaires, ancienneté, prime de transport, prime d'équipe, relevé d'heures),

• Gestion des maladies, provisions IJSS et complémentaire pour le calcul de la paie,

• Calcul des indemnités DIF,

• Gestion des dossiers de congé individuel de formation (CIF),

• Gestion des dossiers de contrat de professionnalisation,

• Traitement transactions, plan de reclassement, chômage partiel,

• Arrêts de travail, (AT, maladie, maternité), relation avec les organismes sociaux,

• Charges sociales et paiement, Urssaf et Assedic, Retraite, prévoyance, N4DS, etc.,

• Charges annuelles, taxe d'apprentissage, handicapés, etc.,

• Saisies sur salaires, pension alimentaire, acomptes, relation avec les organismes (TP, TGI, Trésor Public…),

• Intérimaires, contrats, vérification des horaires et des factures.

•Constitution et suivi des dossiers, devis, factures, relance des impayés

•Internet : télétransmissions, sécurité sociale.

•Liaison Comptabilité pour réconciliation

•Accueil et orientation des clients

•Publipostage

•Interlocuteur dédié OPCA (Formation) / Mise en place & gestion du Plan de formation annuel avec la Direction R.H (Devis, Conventions de formation, intégration OPCA avec délégations de paiement, convocations, évaluations/ suivi des indicateurs ISO et du bilan pour les IRP …)







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Formation

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bank Repos

Audit

ADP Human Resources