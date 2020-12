Conseil en Communication indépendante, aujourd’hui j’accompagne des entreprises, des agences, et des associations dans leurs projets de communication. Pendant plus de 20 ans, j’ai occupé des postes à responsabilités au sein des départements communication/marketing de Groupes internationaux intervenant dans des secteurs très variés : Dassault AT, AOL CompuServe France, Groupe Saur, Face à Face. Par ailleurs, le portefeuille de prestataires que j’ai constitué me permet de mettre en place des packages pour les start-up, jeunes entreprises, SoHo et PME.



Mes secteurs de prédilection

- Les Nouvelles Technologies

- L’Environnement

- La communication responsable

- Le Luxe



L’OFFRE

________________________________________



Développer la communication

- Diagnostic

- Recommandations stratégiques

- Déploiement opérationnel



Réaliser des contenus

- Production de contenus print et digitaux

- Rapports, brochures, livres blancs, dossiers de presse, …

- Sites web, newsletter, réseaux sociaux, blogs, …



Organiser les relations presse

- Avec les médias, blogueurs, influenceurs, …

- Via les relations presse, les réseaux sociaux, l’événementiel



Animer la communication interne

- Appui stratégique

- Conception et mise en œuvre d’outils



Auditer les parties prenantes

- Cartographie et consultation de parties prenantes

- Analyse et recommandations d’actions



Former à la communication

- Auprès d’organismes agréés et d’entreprises

- Programmes clés en main et sur mesure





CONTACT

________________________________________



Valérie Lorcin

14, boulevard Péreire

75017 Paris

Mobile : +33 (0)6 10 16 33 59

E-mail: valerie@lorcin.eu





Mes compétences :

Relations publiques

Presse

Communication

Responsable communication