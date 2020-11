Valérie SAGONA

Psychologue clinicienne diplômée de l’université de Franche-comté, je suis également psychothérapeute et psychanalyste. D’emblée la rencontre avec des pathologies difficiles telles que l’autisme et la psychose infantile m’a permis une large réflexion autour de la problématique des liens qui laissent une empreinte significative contribuant à fonder le sentiment d’identité et sur la nécessité d’une prise en charge de la souffrance familiale. De même le suivi psychologique d’adultes en situation de rupture affective et sociale en CMP m’a convaincue que ce qui se trouve être réactivé à divers moments de la vie s’origine au cœur des premiers liens ou d événements difficiles source de traumatismes psychologiques.

De ces expériences réalisées dans des contextes variés qui viennent enrichir ma formation préalable d’enseignante découle une aptitude à travailler en équipe avec une population d’enfants, d’adultes ou d’adolescents. Exercant en cabinet médical je participe à divers projets financés par l’ARS en collaboration avec d’autres professionnels de santé....

L’EMDR m’a permis d’élargir le champ de mes compétences en offrant un nouvel outil à mes patients quand les mots ne suffisent plus pour guérir en raison de souvenirs pathogènes non métabolisés. Cette thérapie leur permet de s’acheminer vers le changement souhaité tout en les délivrant des croyances négatives et des traumatismes anciens. Parce que chaque patient est singulier il convient de s’adapter à ses besoins par le choix d’outils adéquats et sans cesse renouvelés.



Mes compétences :

Psychanalyste

Psychologue clinicienne

Psychothérapeute

Praticienne EMDR

Hypnose Ericksonienne