Valerie SANCHEZ

Administration des Ventes :

= > Gestion des plannings commerciaux

= > Devis simple, prise de commande, préparation & facturation de commande

= > Mise en place des solutions vendues par l’équipe commerciale

= > Gestion et traitement des réclamations clients

= > Gestion du SAV

= > Facturation Clients



Management

= > Formation et management des ADV

= > Formation aux outils et documents de vente des nouveaux commerciaux

= > Formation aux nouveaux outils des ADV déjà en poste ou nouvelles

= > Création et gestion des dossiers OPCA pour prises en charges des formations du personnel

= > Contrôle du traitement des demandes Clients et Commerciaux

= > Suivi et contrôle des dossiers Clients

= > Suivi et contrôle des dossiers commerciaux avec retours aux partenaires des dossiers complets pour rémunération

= > Contrôle des rémunérations et réclamations des dossiers non rémunérés



Achats

= > Gestion des stocks produits

= > Négociations fournisseurs (en moyenne 200 postes mobiles/mois)

= > Gestion des factures d’achats



