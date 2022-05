Valérie SANTOS

Scriba est une société qui permet aux professionnels et aux particuliers de maîtriser les besoins administratifs (courrier, factures, planning etc...) en fonction de votre budget, des tâches, du temps de la mission, du nombre d'heures, de semaines ou de mois.

Secrétaire administrative : rédaction de courrier, saisie et mise en page de documents, classement, tâches basiques de bureautique, préparation des déplacements, recherche internet, mise sous plis, numérisation des documents, photocopies,...



Assistante commerciale : devis, factures, mise à jour des bases de données clients et fournisseurs, tableaux de statistiques, mailings ; recherche de fournisseurs, de produits, de prospects ; publicités sur Google et réseaux sociaux,...



Assistante comptable : saisies comptables (avec l'accord de votre expert-comptable), suivi des factures



Ressources Humaines : Mise en place de tableau de suivis



Mes compétences :

Windows

Outlook

Informatique

Secretariat

Auto entrepreneur

Télétravail

Assistante

Achats

Internet