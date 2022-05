Valérie SAUVAIRE

Un parcours atypique : ergonomie cognitive avec un début de carrière dans la fiabilité humaine (étude de l accident de Tchernobyl), puis formée à la gestion de grands projets et à la qualité, depuis 2005 Directeur de Site de production avec trois enjeux : la qualité de service, la conduite du changement et l’équilibre de gestion.



Chargée de cours en Management, Gestion de Projet et Ergonomie en MASTER d'Ergonomie Cognitive de 1988 à 2011 Université d'Aix Marseille.



Handimanager depuis Mars 2014



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion

Ergonomie

Organisation

Gestion du changement

Management