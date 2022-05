Valerie SCLAVON

Depuis 2 ans conseiller pour le Directeur Général au sein de son Cabinet. Plus spécifiquement en charge des dossiers spéciaux à composante organisationnelle

Et ce après une expérience de plus de 10 années en gestion de projets ressources humaines



Après 5 années en tant que chargée de mission en RH auprès du DRH de la Mutualité Française, intégration d'un cabinet conseil spécialisé en réorganisation d'entreprise et accompagnement du changement

A cette occasion, accompagnement d'un projet de réorganisation au sein de la Macif et mise en place de la DRH

Intégration à la Macif en tant que coordonatrice des projets RH

Participation active en 2003 à la création et à la mise en place de l'Université d'Entreprise du Groupe MACIF autour de 3 axes de formation : formation managériale, formation des administrateurs et formation à la stratégie commerciale.



Actuellement pilotage d'un projet de refonte globale du statut social de l’entreprise, projet à la fois sensible sur le plan politique et social, complexe techniquement et ambitieux en terme de changement de culture et de comportement



Diplômée de Sciences Po Bordeaux et titulaire d'un DESS du CELSA en gestion des ressources humaines et communication sociale et RH



Mes compétences :

Conseil

Conseil de Direction

Organisation

Ressources humaines