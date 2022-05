Valerie SEAC'H

Valérie SEAC'H, créateur d'entreprise depuis début 2015.

Expériences professionnelles diverses, j'ai décidé de me spécialiser dans l'entretien ,la maintenance de nacelles sur porteur (VL-PL), tables élévatrices, Grues sur porteurs et tous systèmes hydrauliques et mécaniques.

Située à Bouzincourt ,notre entreprise propose aussi la prise en charge des contrôles périodiques de levage à des prix compétitifs.

Nous faisons aussi des interventions en dépannages à l'aide d'un fourgon atelier complètement équipé sur un rayon géographique important (80-60-02-62-59).

Recherche entreprises ou particuliers à qui nous pouvons apporter du travail de qualité, du service, des gains financiers et qui ne regretterons pas de nous avoir fait confiance .



Mes compétences :

Utilisation des outils bureautique-word excel powe

Reglementations levage , certifications, atex, not

Normes environnementales, évacuation des dechets

Notions mecaniques, hydrauliques, electriques

Recherches de pièces ,devis, facturation

Gestion d'équipes ,Outils de planification

Specialisation maintenance levage