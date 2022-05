Valerie SECCO

Diplômée de l'école de la Rue Blanche - ENSATT - j'ai travaillé pendant 7 ans dans le secteur culturel et artistique à Paris et en régions (1990/1996).

Depuis maintenant 20 ans, je suis engagée dans l'intervention sociale à Marseille. J'ai d'abord occupé des postes de coordinatrice : centre social quartiers Nord et projet co-éducation entraide parents-écoles dans le centre ville de la cité phocéenne. En 2006, j'ai choisi de suivre la formation au CAFDES. C'est à l'Amicale du Nid 13 que j'ai fait mes premières armes en qualité de Directrice (CHRS, AAVA, ADJ, maraudes), puis pour la Fondation Armée du Salut (UHU - services de La Madrague et de l'Ecole St Louis).

Mes atouts : dynamisme, réactivité, culture, éthique, esprit créatif.

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Directeur ou Directeur Adjoint en PACA.



Mes compétences :

budgets

Créativité

Gestion du stress

Développement des compétences

Gestion de projet

Conseil en communication

Conduite du changement

Conseil en organisation