Valérie SENTENAC

Depuis 11 ans dans le secteur gériatrique et 3 ans en tant que Directeur Adjoint d'un EHPAD de 80 lits, j'ai pu développer mes compétences en gestion et animation des ressources humaines et dans l'organisation et la gestion quotidienne de la vie de la résidence. Ma formation actuelle renforce encore ces compétences et à titre personnel mon besoin de réalisation professionnelle.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Organisation du travail

Gestion et organisation de la vie quoti d'un EHPAD