Valérie SERMINIT

J'exerce une activité professionnelle depuis 22 ans. En parallèle, j'ai exercé une activité de sapeur pompier volontaire pendant 16 ans. Je suis titulaire du BAC SMS et ai fait 1 année de BTS secrétariat de direction,commercial,bilingue. Je pratique l'anglais professionnel et ai quelques notions d'allemand. J'ai commencé ma carrière comme Secrétaire de Conseils, dans une société spécialisée dans les études de marchés et de sondages, la Ste NIELSEN. J'assistais 2 personnes dans leurs activités administratives, commerciales et techniques (pendant 6 ans). Ensuite, j'ai été recrutée par Maison du Café (gpe SARA LEE) comme assistante commerciale et le dernier poste occupé était assistante technique. J'ai développé mes compétences dans cette Ste aussi bien dans le domaine administratif, commercial que technique. Ma volonté, mon esprit d'équipe, ma rigueur sont des qualités qui m'ont permis de mener à bien mes missions.



Mes compétences :

Nielsen

Pompier

Pompier Volontaire

Sapeur pompier

Sapeur pompier volontaire

Secrétaire médicale