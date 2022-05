Valerie SEYSSAUT

Polyvalence :

Gestion administrative des salons en termes de

RH (éléments de paies, paiements, relation mutuelle, gestion des congés, intégration et suivi des collaborateurs) ,

Trésorerie ; suivi au quotidien , prévisions de trésorerie , règlements,

Comptabilité (traitement et suivi de la comptabilité générale)

Fournisseurs : fonctions classiques liées au poste : contrôle des factures, comptabilisation et paiements

Services Généraux : gestion des contrats, fournitures

Relations avec les administrations, banques, fournisseurs, mutuelle...

Pour les salons en noms propres : LUCIE SAINT-CLAIR (5 salons) et MODS'HAIR (2 salons)..Organisée,

Très bon relationnel

Anglais courant



Mes compétences :

Administration des ventes

Assistante de direction

Comptable client

Trésorière d'une association

Trésorerie d entreprise

Commercial

Franchise

Immobilier

Sens du service

Gestion du personnel

Recrutement

Accompagnement RH

Management

Sage

Paie

Comptabilité

Comptabilité fournisseurs