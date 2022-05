Valerie SEYSSIECQ

- doctorat en médecine, qualification médecine générale 1996 (80)

- expérience en médecine générale (80, 60)

- cursus de médecin urgentiste, jusqu'en 2002

- ancien PH temps plein de médecine polyvalente d'urgence

- expérience héliportée de secours d'urgence (94-99)

- investissement en formation sur les différents postes (IFSI, CH, SDIS, FMC de médecins généralistes)

- ancien médecin sapeur-pompier volontaire et ancien médecin chef adjoint volontaire (de 1996 à 2004)

- responsable de pôle SMUR durant plusieurs années

- CAMU, capacité de médecine de catastrophe, DU urgences pédiatriques

- Médecin sapeur-pompier professionnel depuis 2000

affectée au SDIS 77 comme médecin de groupement en 2002

- polyvalence médecine de prévention et opérationnelle

- construction du service de santé du groupement d'affectation de 2002 à 2004

- missions départementales (médecine de plongée, cellule médico-psychologique)

- affectée à l'état major du SDIS 77 depuis 2004, à la direction du pôle opération

- missions départementales de développement et de réflexion stratégique opérationnelle et conseil technique

- titulaire de la FAE de chefferie (ENSOSP) 2007-2008

- investissement départemental et national en secours à personne dans les différents domaines de compétence (cf mots clés)

- évolution et progression de carrière du métier médical et technique d'urgence vers une dimension de management stratégique et de prévention du risque

- conseil technique et réflexion sur le risque lié au secours à personne, appui technique des services juridiques du SDIS sur les demandes d'informations et les pré-contentieux opérationnels

- animation et encadrement d'équipes pluridisciplinaires sur les différents postes

- conception, élaboration et expérimentation de processus dans le cadre du secours à personne

- capacité de conseil et de coaching (individuel, objectif, de service, partenarial, hiérarchique, institutionnel)

- participation aux différentes commissions décisionnels en matière de médecine professionnelle et préventive

- pilote d'un projet extérieur de nature juridique en lien avec le Secours

- bilan de compétence effectué en 2010-2011

- évolution de carrière souhaitée vers une fonction transverse de conseil dans la management du risque et la prévention du risque des établissements publics

- possibilité d'évolution dans le développement de la gestion stratégique du secours à personne, dont le conseil technique industriel sur le développement de logiciel de gestion du SAP



Mes compétences :

capacité d'analyse

Coaching

Communication

Conseil

Gestion de l'information

Gestion de projet

Management

Organisation

Pédagogie

Santé