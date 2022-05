Valérie SILIDJIAN

Bonjour,



Pour une présentation en quelques mots :



Milieu professionnel : Les industries de la santé.



Compétences :



Implémentation de SI type LIMS

Validation de systèmes informatisés (LIMS, CDS, eLN, MES, ..) et d équipements de laboratoires,

Transfert et Validation des méthodes analytiques,

Mise à jour de dossier d enregistrement (AMM), Maintenance et capitalisation des dossiers de validation, avec "traçabilité" exigences réglementaires, risques et tests.

Gestion de projets (Projets Implémentation et Projets Validation).

Rédaction, mise en place, suivi de procédures Qualité.



Mise en place et réalisation de programmes de formations en INTER et en INTRA. Centre de formation de CVO-Europe

Réalisation de Web seminaires (voir site internet , CVO-Europe > Webinars)



Réalisation d audits. Centre d audits CVO-Europe. Accompagnement à la préparation d inspections réglementaires. (ANSM, PAI, ...)

Etude de non-conformités.



Parcours : Les trois premières années, j ai réalisé quelques missions dans divers laboratoires pharmaceutiques (Contrôle Qualité production et études cliniques en environnement "Humain"), puis j'ai tenu un poste "Normes et Techniques" en CDI au sein d'un laboratoire pharmaceutique vétérinaire pendant 10 ans. Depuis 2003, je travaille pour CVO-Europe (Ex CyberConseil) une société de Conseil en Validation / Qualité / Ingénierie.



Exemples de Formations assurées :

Validation des Méthodes Analytiques, Gestion des études de stabilités

"Les BPF et les cGMP" au laboratoire

Validation des systèmes Informatisés et Automatisés

Gestion des OOS



Mes compétences :

LIMS

Formation

Analyse

Certification ISTQB Test Manager