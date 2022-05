Valérie SIMARD

Après 18 années passées dans le domaine de la production agricole, et plus particulièrement sur la cerise, produit pour lequel j’ai acquis une expertise reconnue, j’ai orienté ma carrière professionnelle vers l’aval pour me rapprocher de la valorisation finale des fruits et légumes.

Aujourd'hui, j'ai intégré la filière cidricole bretonne. Je suis animatrice et conseillère au sein d'un syndicat dynamique de producteurs fermiers et artisanaux, Le CIDREF.





Mes compétences sont multiples et complémentaires :



- 20 années d’expérience en lien avec la production agricole

- très bonne connaissance de l’intégralité de la filière fruits et légumes

- solide formation en commerce, marketing et management (théorique et pratique)

- capacités relationnelles confirmées





Mon parcours professionnel m'a permis :



- de manager des équipes allant jusqu'à 15 personnes

- d'effectuer régulièrement des missions à l'étranger

- de communiquer fréquemment par voix de presse ou pour colloques ou des formations professionnelles.



Les défis et le travail en équipe sont les deux éléments qui me procurent le plus de satisfactions professionnelles.



Mes compétences :

Chef de Projets

COMMERCE

Distribution

Fruits et légumes

Marketing