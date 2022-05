Valérie SIMEON

La société OMOTE FUTONS a mis fin à son activité logistique dont je faisais partie suite à son rachat par le groupe CAUVAL en 2009. Depuis, quelques missions d'intérim et je me suis occupée d'un syndic bénévole d'une petite copropriété sur le plan administratif jusqu'à la fin 2014. J'ai aussi apporté temporairement mon aide dans l'exécution de jugements rendus par les tribunaux des Prud'hommes au sein d'un petit syndicat indépendant.



Au sein d'OMOTE FUTONS j'ai exercé la fonction de responsable du service textile durant deux ans (de la prospection de fournisseurs, en passant par la planification, la production, la gestion et l'organisation du service jusqu'à l'expédition et même l'après vente). Service que j'ai en totalité remanié afin de le rentabiliser d'une part et d'autre part, pour que tout le personnel puisse travailler dans de meilleures conditions.



Auparavant et pendant neuf ans, au sein de la société NOKIA FRANCE a été créé le poste de responsable des sociétés de services, englobant le service clientèle et la hotline que j'ai mis en place, ainsi qu'une partie du service après vente, ou j'étais plutôt dédiée aux sous traitants réparant les mobiles de la marque pour la France, le Maghreb et l'Afrique francophone.



Précédemment, et pour un peu plus d'un an, j'étais adjointe de direction technique – Responsable planning & équipe production dans l'emballage unitaire à façon pour des produits principalement en cosmétologie et pharmaceutiques.



Forte de la richesse de mon parcours professionnel multi-culturel, je suis pragmatique, autonome et particulièrement polyvalente. J'ai un gout prononcé pour la réorganisation. Manager de terrain, je suis participative et je sais fidéliser les équipes en optimisant au mieux les ressources afin d'atteindre les objectifs fixés.



Vive d'esprit, je sais également faire face à toutes sortes de situations en trouvant les solutions adaptées et les prises de décision immédiates nécessaires.



Je m’adapte facilement car je m’intéresse à tout (ou presque).

Disponible immédiatement, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous pensez qu’une opportunité soit possible même dans les mois à venir. Je recherche un poste plutot en télé-travail (horaires décalés appréciés) ou pourquoi pas avec un partenariat sur une idée innovante, mais avant tout, je veux avoir l’envie de m’impliquer auprès de personnes et d'entreprises qui reconnaissent la valeur globale et aussi celle de l'individu.



Merci de votre passage sur mon profil et de vos possibles propositions.



NB : j'ai un intérêt particulier pour les pays du Maghreb et du moyen orient, j'ai effectué une centaine de séjours principalement en Tunisie et en Egypte.



Ouverte à d'éventuelles propositions sur région PACA ou sud ouest de la France.



Reconnaissance qualité travailleur handicapé.



Mes compétences :

Responsable Production

Chef d'atelier