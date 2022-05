Valerie SIMIER

Tout au long de ma carrière dans les services généraux et l'immobilier, j’ai collaboré avec des équipes globales internationales aux Etats-Unis, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Europe sur des projets immobiliers.

Après 16 ans d'expérience, mon rôle actuel et principal met l'accent sur la définition et la mise en œuvre d'une stratégie immobilière.

J’ai une expertise sur le concept Cisco de l’environnement de travail connecté (une approche innovante qui intègre l'environnement, la technologie et la politique des espaces afin de répondre aux besoins d'un effectif global en rapide évolution). J’ai livré un certain nombre de projets en Europe, notamment à Paris, Bruxelles, Copenhague et Oslo.

Je suis passionnée par mon travail, j’ai une attitude positive en toute circonstance et je suis capable de gérer les situations difficiles et de conflit. Je suis également proactive et prête à relever de nouveaux défis.



Throughout my career in Facilities Management and Real Estate, I collaborate with international global teams in the US, Asia-Pacific and European markets on Real Estate projects.

After 16 years of experience, my current and main role focuses on defining and implementing a Real Estate strategy.

I am a subject matter expert on the concept of the Cisco Connected Workplace (an innovative approach to workplace design which integrates the environment, technology and policy to support the needs of a rapidly evolving global workforce) and delivered a number of major projects in Europe, including Paris, Brussels and Oslo.

I work with passion, have a positive attitude and I am able to handle challenging and conflict situations. I am also pro-active and open to take new challenges.







Mes compétences :

Leadership Skills

People Management

Portfolio Management

Facilities Management

Project Management

Change Management

Client Relationship