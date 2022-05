Valérie SIMON

15 ans d'expérience en Recherche Clinique au Centre Henri Becquerel :



-Mission de Coordination dans l’Unité de Recherche Clinique [2010-2014]



-Aide logistique pour les investigateurs en oncologie et en Hématologie ( mise en place locale, création de documents supports, Suivi des patients, Recueil de données)



-Suivi administratif et budgétaire des essais



-Gestion de projets : Support méthodologique à la rédaction de protocoles, démarches réglementaires et administratives, monitoring, gestion logistique, calcul de budget prévisionnel et Appels d’Offres



-Référente pour les Systèmes Informatiquespour l'Unité de Recherche Cliniques



-Référente Capture System pour le centre Henri Becquerel (collaboration avec le CTD du Cancéropôle Nord-Ouest): CSdesigner, CStest, CSentry, CSMonitor



Recommandation sur demande







Mes compétences :

Coordinatrice

Recherche clinique

Oncologie

Hématologie

Gestion de projet

Informatique : Microsoft Word, Excel, Access, Powe

Langues : Anglais : score TOEIC = 800 / 990 (2009)

Tresorière Adjointe de l'Association AARCH