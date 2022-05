Valérie SIMON

LE REIKI, UN ART DE VIVRE !



A la fois Art de vivre, philosophie, le Reiki est aussi une pratique de développement personnel.

Pour certains, il permet même une ouverture à soi, et pour d’autres,il peut éveiller la dimension spirituelle de l’être





REIKI POUR LES ENTREPRISES



FORMULE ANTI-STRESS



Résultat gagnant pour tous



Le Reiki en entreprise est bénéfique autant à titre personnel que professionnel. Il permet d'aborder le travail de chaque jour avec plus de sérénité, de calme et de responsabilité.

Plusieurs solutions vous sont proposées dans le cadre de votre entreprise :

• Présentation pour faire découvrir le Reiki, ses bienfaits…

• Séance de Reiki collective (1 heures et demie, prévoir un local propre)

• Séance individuelle (1 heure dans un local propre et calme)

• Séance individuelle à domicile ou au Cabinet (Lamentin)

Investir dans le Bien-être de vos collaborateurs :



- C’est assainir l’ambiance :

Améliorer l’esprit et dynamiser la cohésion du groupe.

- C’est permettre grâce aux Bienfaits du Reiki :

Que chaque individu réalise : sa responsabilité individuelle, afin d’être responsable et respectueux aussi dans la vie de votre entreprise

- En vous prémunissant contre la 1ère cause de l’échec collectif :



Le syndrome de la Victime : "Ce n’est pas moi…je ne suis pas responsable de… C’est la faute de… j’ai des preuves… ce n’est donc pas mon problème…"



- Vous agissez avec brio sur :



Tous les comportements qui détournent l’énergie, produisent des émotions non constructives et entravent la réussite et l’esprit Gagnant de votre entreprise.



Mes compétences :

Entrepreneur

Commercial

Marketing

Assistante de direction

Vente

Assistante commerciale

Déléguée pharmaceutique