Valérie SIMON

Après un baccalauréat Sciences Médico Social qui m'a passionné (me permettant ainsi de terminer première de ma classe en terminal), le Master Éducation et Santé publique m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la santé et de développer mes compétences en pédagogie.

Un stage de six mois au Centre interrégional de prévention des cancers (Centre Hygée) m'a permis de concrétiser mes acquis en alliant théorie et pratique.

Réalisé en alternance avec un emploi étudiant et des semaines de formations, ce stage m'a aussi permis de mener plusieurs projets à la fois et d'organiser mon temps par priorité.





Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Gestion de projet

Animation d'ateliers pédagogique

Organisation du travail