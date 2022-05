Valérie SIMON

Après plus de 20 ans d’expérience dans l’imprimerie en qualité d’opératrice PAO, j’ai donné un nouvel élan à ma carrière professionnelle. J’ai suivi une formation diplômante de « Comptable Assistante » au centre AFPA de Beaumont qui m’a permis d’être opérationnelle rapidement et de retrouver un emploi d’assistante de production.

Mes expériences professionnelles mon permis d’acquérir des connaissances solides et variées qui peuvent s’exprimer dans diverses fonctions. Je me suis toujours adaptée aux besoins spécifiques de chaque société, des équipes, des clients et des fournisseurs avec lesquels j’ai collaboré, fait preuve d’organisation pour le bon fonctionnement des services. Le respect des délais et le souci constant de l’optimisation des niveaux de stocks m’ont apporté le sens de la rigueur, de l’écoute et de l’analyse. Aujourd'hui je souhaite travailler pour une entreprise où mes qualités humaines correspondent à vos valeurs.