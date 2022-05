Valérie SIVÉ

Acheteur chez Lactalis depuis 2006 :

- de 2006 à 2012 : Acheteur emballages pour les produits frais - Périmètre : France . Gestion des fournisseurs en accompagnant les sites de production, analyse de la valeur / amélioration continue, gestion de la catégorie coupelles aluminium, nego ponctuelles pour nouveaux produits, suivi qualité, audit fournisseurs.

- de sept. 2012 à ce jour : Acheteur indirect Biens & Services Généraux : Travel, Fournitures de bureau, Nettoyage et Sécurité. Périmètre : Groupe. Travel : globalisation de la categorie (30 pays), nego globales Air, hôtels, car rental. Fournitures de bureau : déploiement de la stratégie. Nettoyage et sécurité : définition de la stratégie. Gestion des fournisseurs, collecte des besoins en interne via des services supports (RH, sites de prod).



Mes compétences :

Achats

Anglais