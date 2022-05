Valerie SMADJA

Management :

- Management direct : recrutement de chefs de produits et chargés d’études, encadrement et tutorat, évaluation, gestion de carrière

- Pilotage de projets incluant du management transverse

- Coordination d’intervenants et prestataires



Marketing stratégique :

- Veille stratégique et études de marché

- Cadrage stratégique, analyse d’opportunités

- Business plans et modélisations financières

- Analyse du contexte légal et réglementaire

- Stratégie multicanale et gestion de la relation client



Marketing opérationnel :

- Elaboration de plans de communications, relations presse, supports de communication et de vente

- Mise en place d’opérations spéciales pour les circuits de distribution, organisation de concours, trade marketing

- Négociation de partenariats

- Marketing digital, gestion des medias sociaux



Marketing produit :

- Développement de portefeuilles produits et définition de roadmap et de la stratégie de déploiement

- Elaborations de spécifications fonctionnelles

- Définition de l’ergonomie des services, storyboards et wireframes

Consultation et pilotage de prestataires (instituts d’études, agences de design, développeurs…)



Connaissance forte des acteurs du marché des télécoms et medias :

- Intervention sur l’ensemble de la chaîne de valeur : équipementiers, éditeurs de solutions et plateformes, opérateurs fixes et mobiles – MNO et MVNO, MVNE, fournisseurs de contenu et Media

- Acteurs B2B et B2C

- Expérience mixte conseil / entreprise



Expertise offres, produits & services :

- Services communautaires

- Multimédia mobile, Internet mobile

- Services de contenus convergents (web / mobile)

- Jeux video PC et mobiles

- Offres de stockage



Mes compétences :

Marketing

Stratégie marketing

Digital marketing

Marketing opérationnel

Communication

Gestion de projet

Direction de projet

Veille

Études marketing

Marketing digital

Benchmark

Réseaux sociaux

Innovation

Marketing produit

Conseil